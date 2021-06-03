Бывший главный редактор Телеграм-канала "Nexta" Роман Протасевич дал интервью программе "Марков. Ничего личного", которая выходит на белорусском телеканале ОНТ.

В беседе с журналистом он подробно рассказал о внутреннем устройстве структуры управления белорусской оппозицией и о ее финансировании.

По словам Протасевича, Беломайдан в августе 2020 года управлялся из одного чата, в котором сидели ключевые люди, бросавшие тезисы для "Nexta". Причем эти тезисы писали штабисты Светланы Тихановской, в частности, Франак Вечорко.

Протасевич также заявил, что белорусскую оппозицию финансируют Польша и Литва, а у Тихановской есть охрана и собственный кортеж. Бывший же министр культуры Беларуси Павел Латушко снимает в Польше квартиру за 3000 евро в месяц.

Как ранее писала "Страна", фамилия Вечорко уже звучала в фильме-расследовании телекомпании ОНТ "Рейс Ryanair "Афины - Вильнюс": разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске". По словам Протасевича, у Вечорко (оппозиционер и журналиста, одна из ключевых фигур в штабе Тихановской во время выборов президента) с ним были хорошие отношения, но затем испортились.

Также мы разбирали ключевые заявления Протасевича в фильме.