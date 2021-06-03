В Белой Церкви под суд пойдет 53-летний местный житель, который в течение двух месяцев насиловал двух несовершеннолетних сестер. При этом он согласовывал свои действия с отцом девочек. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

По данным правоохранителей, действия сексуального характера в отношении детей злоумышленник совершал на протяжении 2018 года. Против него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 155 УК Украины (половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости). Санкция задействованной части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Задержанному сообщено о подозрении.

"Досудебным следствием установлено, что 53-летний мужчина предварительно договорившись с отцом несовершеннолетних девушек в течение двух месяцев с целью удовлетворения своей половой страсти, вступал в половые сношения с последними", - говорится в сообщении прокуратуры.

Также правоохранители отмечают, что в сентябре 2019 года в Белоцерковский городской суд был направлен обвинительный акт против отца пострадавших девочек.

"К нему и его сообщнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас судебное разбирательство по делу продолжается", - говорится в сообщении.

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