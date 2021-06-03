Бывший главный редактор Телеграм-канала "Nexta" Роман Протасевич дал большое интервью программе "Марков. Ничего личного", которая выходит на белорусском телеканале ОНТ. В нем он выразил свое мнение о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

По словам Протасевича, Лукашенко "поступал как человек со стальными яйцами". Задержанный оппозиционер добавил, что "безусловно" уважает президента Беларуси.

"Не буду скрывать: я много критиковал Александра Григорьевича… Я всю жизнь был журналистом, и когда я стал все больше и больше втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось оттуда бежать и тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления и что во многих моментах он поступал, извиняюсь за выражение, он поступал как человек со стальными яйцами. Несмотря на все давление и так далее. Я не буду скрывать, что были моменты, где я считаю, что, может быть, некоторые решения были ошибочными", - сказал Протасевич.

Ранее в той же беседе Протасевич заявил, что уже признал свою вину в организации несанкционированных массовых акций.

Также он называл имя человека, которого подозревает в провокации с самолетом Ryanair.