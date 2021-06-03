Власти Турции, которые с 1 июня стали требовать от украинцев для въезда в страну отрицательный ПЦР-тест, упростили правила для туристов из России. Чтобы попасть на турецкую территорию, гражданам РФ достаточно предоставить сертификат о прививке от коронавируса.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines.

"Прибывающим из России путешественникам не надо будет сдавать ПЦР-тесты, если они могут предоставить официальный документ о пройденной вакцинации по меньшей мере за 14 дней до въезда в Турцию или о том, что они переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев", - сказал представитель авиакомпании.

При этом, по его словам, в случае невозможности предоставить требуемые документы будет все же необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда, либо тест на антитела сроком не более 48 часов.

Вместе с тем все прибывающие в Турцию по-прежнему обязаны заполнять электронные анкеты для получения так называемого кода здоровья (HES code).

"Это необходимо сделать на веб-сайте register.health.gov.tr не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код", - пояснили в Turkish Airlines.

Ранее российский оперштаб по борьбе с COVID-19 продлил до 21 июня включительно запрет на авиасообщение между РФ и Турцией, который вступил в силу 15 апреля. В России заявили, что восстановление авиасообщения с Турцией может произойти не раньше июля.

Между тем в Турции с 1 июня началась очередная фаза ослабления карантинных ограничений. Теперь там могут работать заведения общественного питания и спортзалы.