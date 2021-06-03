В Минздраве украинцам напомнили о профилактике инсульта - болезни, которая возникает, когда в мозгу человека исключается кровообращение. В этом случае клетки мозга могут погибнуть из-за уменьшения кровотока и недостатка кислорода. Остановить или уменьшить факторы риска инсульта могут профилактические действия. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Медики назвали основные действия, которые помогут избежать инсульта:

Проверяйте уровень холестерина. Когда холестерин накапливается в сосудах, он приводит к атеросклерозу. Атеросклероз является основной причиной сужения сосудов, что приводит как к инфаркту, так и к инсульту. Контролировать этот показатель важно не реже, чем 1 раз в 5 лет. Если у вас высокий уровень холестерина, изменение образа жизни и консультация с врачом поможет уменьшить риск инсульта.

Контролируйте артериальное давление. Гипертония приводит к увеличению риска инсульта в возрасте до 80 лет в 2-4 раза. Поговорите с вашим врачом о том, как часто вам нужно проверять давление. Вы можете это делать дома, у врача, а также в некоторых аптеках.

Лечите диабет. Он вызывает деструктивные изменения в сосудах во всем теле, в частности в мозге. Если уровень глюкозы в крови высокий во время инсульта, тогда повреждения мозга, как правило, является более серьезным, чем когда глюкоза в крови в норме. Если врач считает, что у вас есть симптомы диабета, пройдите обследование. Регулярно проверяйте уровень сахара в крови.

Лечите сердечные заболевания. Ишемическая болезнь сердца, дефекты клапанов, фибрилляция предсердий и увеличение одной из камер сердца могут привести к образованию тромбов, которые могут разорваться и закупорить сосуды в мозге. Вовремя обследуйтесь и придерживайтесь назначенного лечения.

Выбирайте здоровую пищу. Ежедневный рацион обязательно должен содержать свежие овощи и фрукты. Употребляйте пищу с низким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и холестерина. Важно также ограничить потребление соли, поможет снизить артериальное давление.

Будьте физически активными. Это поможет сохранить здоровый вес и снизить уровень холестерина. Еженедельно занимайтесь быстрой ходьбой, 30-40 мин аэробных упражнений - лучший способ поддержать форму и здоровье. Однако, если вам противопоказаны какие-либо виды физических нагрузок, проконсультируйтесь с врачом, он подскажет упражнения, которые вам подойдут.

Откажитесь от курения. Курение сигарет удваивает риск ишемического инсульта и увеличивает вероятность геморрагического инсульта в 4 раза. Помните, что ваш врач может предложить способы отказа от дурной привычки.

Откажитесь от алкоголя. Чрезмерное потребление алкоголя может повысить кровяное давление.

Вовремя обращайтесь к врачу и следуйте рекомендациям, заботьтесь о себе и своих родных. Берегите свое здоровье.

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