Бывший главный редактор Телеграм-канала "Нехта" Роман Протасевич дал интервью программе "Марков. Ничего личного", которая выходит на белорусском телеканале ОНТ.

Он заявил, что уже признал свою вину в организации несанкционированных массовых мероприятий.

По словам Протасевича, организация массовых несанкционированных акций подпадает под статью 342 Уголовного кодекса Беларуси.

"Призывы, которые опубликовал я в том числе, привели к тому, что на улицах начались неконтролируемые беспорядки, и Минск три дня жил в хаосе", - сказал экс-главред "Нехты".

Ранее в фильме-расследовании "Рейс Ryanair "Афины - Вильнюс": разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске" задержанный оппозиционер заявил, что сейчас уже выступает против проведения уличных протестов в Беларуси, так как они бесполезны. По его мнению, оппозиции нужно ждать, когда накалится ситуация в экономике и люди "уже будут выходить, грубо говоря, за миской похлебки".

Ранее "Страна" подробно разбирала упомянутый фильм и приводила ключевые заявления Протасевича.