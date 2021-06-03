Бывший главред Телеграм-канала "Нехта" Роман Протасевич появился в программе "Марков. Ничего личного" на белорусском телеканале "ОНТ". В интервью он назвал имя человека, которого подозревает в провокации с самолетом.

Об этом сообщается в Телеграм-канале "ОНТ".

Оппозиционер упомянул Даниила Богдановича - человека из окружения Светланы Тихановской. По словам Протасевича, именно с ним у него были конфликтные отношения. Кроме того, Богданович знал о том, что Протасевич будет возвращаться рейсом Ryanair из Афин и Вильнюс.

Ранее в фильме-расследовании того же телеканала "Рейс Ryanair "Афины - Вильнюс": разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске" Роман рассказал, что у него "был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный, особенно в последние дни". По его словам, изначально не было конфликтов, но на первой пьянке оппонент сказал, что будут проблемы. Однако тогда имени этого человека Протасевич не назвал.

Также Протасевич упоминал Франака Вечорко - белорусского оппозиционер​а и журналиста, одну из ключевых фигур в штабе Светланы Тихановской.