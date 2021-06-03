Черная плесень, которая считалась локальной постковидной болезнью в Индии, но уже распространяется по миру, опасна при ослабленном иммунитете, поэтому соблюдать правила профилактики распространения вируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Попова, передает РИА Новости.

Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

"Черная плесень, любой инфекционный агент опасен всегда. Все зависит от того, в каком состоянии наш иммунитет. Высокая влажность и высокая температура - это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии. Поэтому соблюдение всех правил – антисептики, маски крайне важны",- сказала Попова.

Напомним, первые случаи мукормикоза зафиксированы в Египте и Ираке. Пациентам проводят операции по удалению глаз. Есть летальные исходы.

Также мы выясняли, может ли в Украину попасть из Индии "черная плесень" и есть ли от нее лекарства.