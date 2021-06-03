Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер снова стал председателем совета директоров "Роснефти". Также в состав этого органа вошла экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая три года назад танцевала с Владимиром Путиным на своей свадьбе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

Новый состав совета директоров избран на годовом собрании акционеров компании. В совет вошли 11 человек.

Шредер стал председателем совета директоров "Роснефти" в 2017 году и с тех пор переизбирался на ежегодных собраниях акционеров. Также он является председателем комитета акционеров Nord Stream AG (оператора газопровода "Северный поток").

Из прошлого состава в новый не попал профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Олег Вьюгин.



Остальные члены совета сохранили свои места. В качестве независимых директоров в новый состав, помимо Кнайсль, вошли исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток - 2"), заместитель председателя совета директоров "Роснефти" Маттиас Варниг и глава правления компании Marcuard Holding Ltd Ханс-Йорг Рудлофф.



Кроме того, в совет вошли министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, экс-глава ВР Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади.

Основным акционером "Роснефти" является государство, через "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.

Как писала "Страна", Кнайсль в качестве кандидата в совет директоров "Роснефти" выдвинули в марте этого года.

Мы также рассказывали, что в прошлом году Шредер подал в суд на газету "Bild" за публикацию интервью с оппозиционером Алексеем Навальным, в котором тот назвал немецкого политика "мальчиком на побегушках у Путина".