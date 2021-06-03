До 80% урожая черешни в этом году может потерять Украина из-за накрывших ее проливных дождей. Об этом сообщила агроном-садовод компании "Аврора" Евгения Никитюк, передает AgroPortal.ua.

"Мы пока не можем полноценно оценить потери, так как дожди идут, и будут продолжатся еще некоторое время. Но надежда остается только на 20% урожая. Хотя и она тает с каждым днем", - говорит Никитюк.

Агроном объяснила, что из-за погоды для растений сформировались стрессовые условия, в стрессе они находятся и сейчас.

"За 10 лет моей практики не было ни разу подобной ситуации. Наши агрономы, которые работают более 35 лет, тоже не могут вспомнить весну с такими осадками", - говорит специалист.

По ее словам, в этом году сильно оттянулся период вегетации черешни, сместившись на 2-3 недели.

"Это провоцирует то, что дерево находится в состоянии стресса. Оно сбрасывает весь потенциальный урожай. Плоды просто осыпаются. Помимо этого, начинается биологическое созревание, черешня набирает лишнюю влагу и начинает растрескиваться", - рассказывает Евгения Никитюк.

Защитить сады какими-либо средствами в текущих условиях невозможно. Во-первых, техника не может зайти в сад, чтобы провести обработку, во-вторых, это бесполезно, поскольку дождь идет непрерывно.

"У нас дождь не прекращается уже несколько суток", - говорит Никитюк.

Аналогичная ситуация - со сливами и абрикосами. Находясь в состоянии стресса, они также сбрасывают плоды. По яблоням говорить пока рано, добавила агроном.

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