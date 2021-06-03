США распределит около 80 миллионов доз вакцин от коронавируса среди разных стран мира до конца июня. В их числе есть и Украина. Нашей стране достанется часть из 6-миллионной партии препаратов.

Об реализации плана администрации президента Джо Байдена сообщает пресс-служба Белого дома.

"Примерно 6 миллионов будут направлены на региональные приоритеты и партнеров-получателей, включая Мексику, Канаду и Республику Корея, Западный берег и сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, а также передовых работников Организации Объединенных Наций", - сообщили представители Белого дома.

Также США распределят вакцины между странами Центральной Америки, Азии и Африки. Между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Администрация объявила о своей программе предоставления не менее 80 млн доз вакцины от США к концу июня этого года.

"Мы делимся этими дозами не для того, чтобы добиться одолжений или уступок. Мы делимся этими вакцинами, чтобы спасти жизни и привести мир к окончанию пандемии, руководствуясь своим примером и нашими ценностями. И мы продолжим следить за наукой и работать в тесном сотрудничестве с нашими демократическими партнерами для координации многосторонних усилий, в том числе через G7", - прокомментировал эту инициативу президент США Джо Байден.

Какие именно препараты США передаст другим государствам пресс-служба Белого дома не уточнила.

Напомним, 18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил послу Украины в США Оксане Маркаровой обсудить с Белым домом возможность получения вакцин от коронавируса.

Также мы писали, что сегодня Украина получила еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca от Covid-19 в рамках глобальной программы COVAX.