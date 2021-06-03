Кабмин восстановил Протаса в должности главы уже несуществующей Санэпидемслужбы

Кабинет министров в среду, 2 июня, решил восстановить Святослава Протаса в должности главы Госсанэпидемслужбы.

Таким образом правительство выполнило постановление окружного административного суда Киева четырехлетней давности (оно было принято 26 июля 2017 года).

Однако вместе с тем возникла правовая коллизия.

Сама структура, в которую в Кабмине решили вернуть Протаса, ликвидирована - СЭС уже не существует. То есть Протаса восстановили в должности в несуществующем органе.

"Протаса некуда восстанавливать, так как он был заместителем, на которого было возложено исполнение обязанностей главного государственного врача, который возглавлял центральный орган исполнительной власти, которого уже нет", - обьясняет "Стране" источник в правительстве.

Напомним, в 2016 году, после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Протасу о подозрении во взяточничестве, чиновник был уволен решением тогдашнего премьер-министра Владимира Гройсмана. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приняла решение о закрытии дела.

Теперь функции санитарного врача выполняет чиновник из структуры Минздрава. В среду, 2 июня, на эту должность был назначен Игорь Кузин.