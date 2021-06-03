Неизвестные злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, которое устанавливает на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ и отправляет документы на подконтрольные им серверы. Об этом предупреждает Киберполиция Украины.

По данным правоохранителей, хакеры присылают на электронные почтовые ящики письма якобы от имени государственных учреждений. Внимание пользователей привлекают таким контекстом: "вы не заплатили налоги. Детали в файле ... ", "на вас заведено уголовное дело. Детали в приложении ... ".

"Инфицирование техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма. Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников", - говорится в сообщении.

В частности, известно о фактах распространения таких писем с использованием якобы электронного почтового ящика Управления патрульной полиции Киева - kyiv2@patrol.police.gov.ua.

"Если вы пострадали от указанного правонарушения, обращайтесь в киберполицию по форме обратной связи https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ или по телефону: 0 800 50 51 70", - добавили правоохранители.

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