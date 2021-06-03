В пятницу, 4 июня, циклон еще задержится над юго-восточной частью Украины и будет способствовать дождевой погоде на юге, востоке и в большинстве центральных областей, хотя интенсивность осадков будет уже меньше. Вместе с этим будут расти температурные показатели. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточных регионах, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +9-14, днем ​​+13-18 градусов.

На остальной территории Украины будет переменно облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +7-12, днем +17-22 градуса. На высокогорье Карпат ночью +3-8, днем +​​8-13 градусов.

Ветер на всей территории страны северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве и области 4 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью +7-12 днем +​​17-22 градуса. В Киеве ночью +10-12, днем ​​около +20 градусов.