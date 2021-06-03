В комментарии "Стране" министр юстиции Денис Малюська рассказал, на что потратят деньги, вырученные с проданного 3 июня имущества Львовской исправительной колонии №48.

По словам министра, деньги от сделки поступят на государственный счет не сразу: на оформление документации по купле-продаже уйдут около двух месяцев.

"А деньги, вырученные с продажи, в основном пойдут на постройку нового СИЗО подо Львовом", - сообщил "Стране" Малюська.

Он добавил, что кроме колонии № 48 в Хуторевке Фонд госимущества сегодня успешно продал "ещё какой-то хлам во Львове за 30 миллионов при старте 3,3".

Также "Страна" узнала, какую тюрьму в Украине продадут следующей. Как сказал Денис Малюська, третьим лотом в рамках "Большой распродажи тюрем" станет тюрьма в Одессе - Южная исправительная колония номер 51. Объект расположен в пяти километрах от центра Одессы.

Карточка лота на сайте Фонда госимущества

Аукцион по этому лоту намечен на 24 июня. Правда, министр не уверен, что торги состоятся.

"Аукцион состоится, если будет больше одного потенциального покупателя, что не факт: стартовая цена (223 250 425 гривен, как указано на сайте Фонда госимущества - Ред.) высоковата", - пояснил Малюська.

Напомним, первой в Украине планировали продать Ирпенскую тюрьму. Однако как раз из-за высокой стартовой цены покупателя на нее не нашлось.