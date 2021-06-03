26 детей получили пищевое отравление в детском саду. Инцидент произошел в селе Испас Черновицкой области. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает региональная Нацполиция.

"Во время проверки указанного заведения члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами целом обратились 28 человек - 2 взрослых и 26 детей. Медики их осмотрели и, несмотря на легкое течение заболевания, отпустили домой. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Детский сад приостановил работу до выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье ребенку в детсаду запретили пользоваться туалетной бумагой из-за отказа мамы сдать деньги на ремонт.

Также мы сообщали, что в Луцке воспитатель детсада заклеила 4-летнему мальчику рот скотчем и объяснила, что таким образом она намеревалась его "припугнуть".