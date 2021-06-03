Украина получила 705 тысяч доз AstraZeneca по программе COVAX. Ими привьют получивших первую дозу CoviShield
В четверг, 3 июня, Украина получила еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca от Covid-19. Партию доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Министерства здравоохранения.
Поступившую вакцину будут использовать для прививки второй дозой тех, кто получил первую дозу индийским препаратом CoviShield, а также южнокорейской вакциной AstraZeneca-SKBio:
- медиков и других работников учреждений здравоохранения;
- участников Операции объединенных сил;
- социальных работников;
- священнослужителей;
- сотрудников МВД и СБУ;
- людей старше 65 лет;
- людей, которые вакцинировались остаточными дозами, в том числе общественных деятелей.
В Министерстве здравоохранения напомнили, что все вакцины в рамках инициативы COVAX Украина получает бесплатно. Всего к концу года COVAX должен предоставить вакцины для прививки восьми миллионов украинцев.
Ранее по программе COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca.
Как сообщала "Страна", в 17 киевских школах открыли пункты вакцинации Pfizer работников образования.
Мы также писали, что Украина открыла запись на вакцинацию для граждан неподконтрольного Донбасса и Крыма.