В Украину доставили большую партию вакцин. Фото: Газета.Ру

В четверг, 3 июня, Украина получила еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca от Covid-19. Партию доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Министерства здравоохранения.

Поступившую вакцину будут использовать для прививки второй дозой тех, кто получил первую дозу индийским препаратом CoviShield, а также южнокорейской вакциной AstraZeneca-SKBio:

  • медиков и других работников учреждений здравоохранения;
  • участников Операции объединенных сил;
  • социальных работников;
  • священнослужителей;
  • сотрудников МВД и СБУ;
  • людей старше 65 лет;
  • людей, которые вакцинировались остаточными дозами, в том числе общественных деятелей.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что все вакцины в рамках инициативы  COVAX Украина получает бесплатно. Всего к концу года COVAX должен предоставить вакцины для прививки восьми миллионов украинцев. 

Ранее по программе COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca.

Скриншот из Фейсбука Минздрава

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