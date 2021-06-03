Стало известно, где кроме Великобритании и Швейцарии побывает президент США Джо Байден во время июньского визита в Европу. Он также посетит Бельгию. Это будет первая зарубежная поездка Байдена, к которой присоединится первая леди Джилл Байден.

Об этом сообщает сайт Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря Джен Псаки.

10 июня американский лидер встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, "чтобы подтвердить непреходящую силу особых отношений между США и Соединенным Королевством". Президент примет участие в саммите G7 в Корнуолле, который состоится 11-13 июня, где он подтвердит приверженность Штатов многосторонности, будет работать над продвижением ключевых приоритетов политики США в области общественного здравоохранения, восстановления экономики и изменения климата, "а также продемонстрирует солидарность и общие ценности основных демократий". Он также проведет двусторонние встречи с другими лидерами G7.



13 июня президент и его супруга встретятся с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. После этой встречи Джилл Байден вернется в Соединенные Штаты.

Из Соединенного Королевства президент США отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО 14 июня. Президент подтвердит приверженность Соединенных Штатов НАТО, трансатлантической безопасности и коллективной обороне. "Лидеры НАТО обсудят, как ориентировать Североатлантический союз на будущие угрозы и обеспечить эффективное разделение бремени", говорится в заявлении Псаки. Глава Белого дома также встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить весь спектр двусторонних и региональных вопросов.

Находясь в Брюсселе, президент Байден примет участие в саммите США-ЕС 15 июня, "что подчеркнет нашу приверженность прочному трансатлантическому партнерству, основанному на общих интересах и ценностях". Лидеры обсудят общую повестку дня для обеспечения глобальной безопасности в области здравоохранения, стимулирования восстановления мировой экономики, решения проблемы изменения климата, расширения цифрового и торгового сотрудничества, укрепления демократии и решения общих внешнеполитических проблем. Президент Байден также встретится с королем Бельгии Филиппом и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.



Затем Байден затем отправится в Женеву, где 16 июня проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В Женеве Байден также встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел Иньяцио Кассисом.

"Эта поездка подчеркнет приверженность Америки восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных проблем и лучшей защиты интересов США", - сказано в заявлении Псаки.

Как писала "Страна", по данным СМИ, в Женеве Байден может поселиться в отеле Intercontinental, где пройдет его встреча с Путиным.

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