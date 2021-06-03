Украинские пограничники отказали российскому политтехнологу Игорю Шувалову во въезде на территорию страны. Он прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Дубая.

Об этом в четверг, 3 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Гражданин РФ Ш. 1969 года летел в Украину авиарейсом из Дубая. Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину", - заявили пограничники.

По имеющейся у ведомства информации, этот человек ранее сотрудничал с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом.

Пограничники отказали ему в пропуске. Сейчас он отправлен обратным рейсом.

Ведомство не уточняет фамилию политтехнолога, однако, судя по обнародованным пограничниками данным, речь идет об Игоре Шувалове.

Шувалов начал свою деятельность в Украине в 1998 году с избрания бизнесмена Виктора Пинчука народным депутатом по мажоритарному округу в Днепропетровске. Среди клиентов политтехнолога с 2002 по 2004 год, по информации журналистов, был тогдашний глава администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук. При президентстве Виктора Януковича и после его побега Шувалов сотрудничал с политиком Сергеем Левочкиным.

В мае 2017 года Шувалову, который также был одним из руководителей телеканала "Интер", запретили въезд в Украину на 5 лет и выдворили его из страны. Сам политтехнолог тогда в комментарии "Стране" назвал действия украинских властей "абсурдными".

В мае 2018 года Шувалов подал иск к Госмиграционной службе в Окружной админсуд Киева.

В апреле 2019 года ОАСК признал запрет Шувалову на въезд незаконным.