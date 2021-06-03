До конца июня Молдова заключит договор о покупке одного миллиона доз российской вакцины "Спутник V".

Об этом заявил экс-президент страны и глава Партии социалистов Игорь Додон, передает NewsMaker.

По словам Додона, новая гуманитарная партия российской вакцины должна поступить в страну уже на следующей неделе. Это предусмотрено договоренностями спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаной с президентом России Владимиром Путиным.

"Уже к концу июня мы заключим договор на покупку одного миллиона доз "Спутника", чтобы каждый желающий мог вакцинироваться "Спутником", - сообщил Додон.

При этом он бывший президент страны не уточнил, кто именно будет заключать этот договор.

Как добавил экс-президент Молдовы, сам он пока не вакцинировался, поскольку хотел привиться именно "Спутником", но первая партия вакцины "разошлась за несколько дней".

Напомним, что первую партию вакцины "Спутник V" в Молдову доставили 24 апреля.

Также мы сообщали, что президент Сирии Башар Асад не вакцинировался "Спутником V", посол Сирии опроверг свое заявление.