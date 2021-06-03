Украинский бизнесмен, владелец холдинга СКМ Ринат Ахметов, комментируя внесенный президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроект об олигархах, заявил, что выступает за обеспечение "равных правил для всех".

"Мы всегда работали по закону и дальше будем это делать. Я уже говорил: СКМ не нуждается ни в каких преференциях. Все что нам нужно от любого правительства - это честная конкуренция и равные правила игры для всех", - сказал Ахметов агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил глава государства, 3 июня появился на сайте Верховной Рады. Зеленский зарегистрировал этот документ в украинском парламенте как неотложный днем ранее.

В Офисе президента объяснили, что срок действия этого законопроекта, в случае его принятия, будет ограничен 10 годами, а сам документ является основой для будущих антитрастовых законов, законов о лоббизме и других нормативно-правовых актов, которые призваны переформатировать экономические и общественные отношения в Украине.

Примечательно, что на этапе разработки из законопроекта исчезла одна из ключевых норм, а именно запрет олигархам владеть СМИ. При этом под один из критериев для определения лица к олигархам попадают все 100 богатейших украинских бизнесменов из списка "Форбс" за 2020 год, в том числе и Ринат Ахметов. Решения касательно внесения лица в реестр олигархов, согласно проекту закона, будет принимать Совет национальной безопасности и обороны.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в сути нового законопроекта.