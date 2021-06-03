Польша готова предоставить площадку для переговоров ТКГ по Донбассу
Польша готова принять переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Однако стране будет сложно принять роль посредника, поскольку Варшава выступает на стороне жертвы.
Об этом посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сказал в интервью "Главком".
По мнению посла, участие в подомном формате вынуждает примерить на себя роль посредника, как это делали Германия и Франция. Но польской стороне будет сложно выступать в подобной роли.
"Нам бы очень трудно было быть посредником между жертвой и преступником. Потому что мы - на стороне жертвы, и наша роль в случае агрессии РФ против Грузии, или против Украины заключается в том, чтобы конечный компромисс передвигать в сторону жертвы, чтобы обеспечить ее права. На мой взгляд, мы можем больше сделать, находясь сейчас вне этого формата", - считает посол.
Также он не смог ответить на вопрос, рассматривается ли Варшава в качестве переговорной площадки ТКГ, потому что сам узнал о таком варианте из интервью главы украинской делегации Леонида Кравчука.
В то же время он сказал, что не знает, рассматривается ли Польша как переговорная площадка для ТКГ. А о такой возможности узнал из интервью главы украинской делегации Леонида Кравчука.
При этом посол заявил, что в случае решения перенести переговоры в Польшу, с участников могут быть временно сняты визовые санкции и при желании сторон Краков и Варшава готовы стать площадкой.
"Это не проблема. Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разового отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", - резюмировал Цихоцкий.
Напомним, Кравчук предложил перенести площадку для переговоров ТКГ по Донбассу в Швейцарию или Финляндию. Ранее он заявлял о желании перенести переговоры в Польшу.
В свою очередь президента Беларуси Александр Лукашенко назвал желание перенести переговоры ТКГ из Минска "несусветной глупостью".