Польша готова принять переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Однако стране будет сложно принять роль посредника, поскольку Варшава выступает на стороне жертвы.

Об этом посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сказал в интервью "Главком".

По мнению посла, участие в подомном формате вынуждает примерить на себя роль посредника, как это делали Германия и Франция. Но польской стороне будет сложно выступать в подобной роли.

"Нам бы очень трудно было быть посредником между жертвой и преступником. Потому что мы - на стороне жертвы, и наша роль в случае агрессии РФ против Грузии, или против Украины заключается в том, чтобы конечный компромисс передвигать в сторону жертвы, чтобы обеспечить ее права. На мой взгляд, мы можем больше сделать, находясь сейчас вне этого формата", - считает посол.

Также он не смог ответить на вопрос, рассматривается ли Варшава в качестве переговорной площадки ТКГ, потому что сам узнал о таком варианте из интервью главы украинской делегации Леонида Кравчука.

В то же время он сказал, что не знает, рассматривается ли Польша как переговорная площадка для ТКГ. А о такой возможности узнал из интервью главы украинской делегации Леонида Кравчука.

При этом посол заявил, что в случае решения перенести переговоры в Польшу, с участников могут быть временно сняты визовые санкции и при желании сторон Краков и Варшава готовы стать площадкой.

"Это не проблема. Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разового отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", - резюмировал Цихоцкий.

Напомним, Кравчук предложил перенести площадку для переговоров ТКГ по Донбассу в Швейцарию или Финляндию. Ранее он заявлял о желании перенести переговоры в Польшу.

В свою очередь президента Беларуси Александр Лукашенко назвал желание перенести переговоры ТКГ из Минска "несусветной глупостью".