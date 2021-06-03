Посол Сирии в Российской Федерации Рияд Хаддад опроверг свое заявление о вакцинации президента страны Башара Асада препаратом "Спутник V". По его словам, глава государства не нуждается в прививке, так как ранее переболел Covid-19.

"Некоторые средства массовой информации передали мои ошибочные заявления во время форума в Санкт-Петербурге. Президент Асад не прививался никакой вакциной против коронавируса, потому что он не нуждается в этом, так как ранее переболел коронавирусом и выздоровел", - заявил посол российскому агентству "РИА Новости".





Напомним, в начале марта канцелярия сирийского лидера сообщила, что президент САР Башар Асад и его супруга Асма заболели Covid-19 и проходят лечение. Спустя три недели президент вернулся к работе.

Ранее американские журналисты сообщали о том, как власти Израиля якобы договорились о возвращении задержанной в Сирии израильтянки при условии, если Тель-Авив закупит партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и передаст ее Дамаску. При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в этом вопросе.