МВД Латвии возглавила первая в истории страны женщина-депутат парламента, которая является открытым представителем ЛГБТ, 47-летняя Мария Голубева.

Об этом сообщает издание Mixnews.

В среду, 2 июня, стало известно, что партия KPV LV вышла из коалиции и три латвийских министра покинули свои посты, среди них и глава МВД Сандис Гиргенс. Его место заняла Мария Голубева от партии "Для развития/За!".

Она заявила, что ее деятельность на посту министра будет направлена на то, чтобы полиция была ориентирована на служение обществу.

Кроме того, Голубева планирует укрепить ресурсы правоохранительных органов и повысить эффективность их деятельности. Особо она хочет уделить внимание борьбе с насилием в обществе и в семье, поэтому собирается заняться улучшением качества приютов для жертв насилия.

До своего назначения министр состояла в комиссии Сейма по национальной безопасности.

Публично Мария не объявляла свою сексуальную ориентацию, однако подтвердила, что уже многие годы живет с подругой Дианой и они только что отпраздновали годовщину - 25 лет совместной жизни. Голубева считает, что Латвии нужен закон о совместной жизни, который бы включал в себя и права для однополых пар.

Мария Голубева со своей возлюбленной Дианой. Фото: Facebook

Это первый случай в истории Латвии, когда двое политиков, открыто признающих свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу избраны Сеймом. В латвийском правительстве уже работает открытый гей Эдгар Ринкевич, который занимает должность главы МИД

Ранее мы писали о том, что правительство Украины хочет ужесточить законодательство о борьбе с дискриминацией. Теперь в нем присутствует нетерпимость к представителям другой расы или религии, носителям другого языка и к другой сексуальной ориентации, а также гендерной идентичности.

Стоит уточнить, что за прямое или косвенное ограничение прав представителей вышеперечисленных категорий, которое совершается организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия предусматривается лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.