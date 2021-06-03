На днях в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины отчитались о том, что из Непала выехало 45 украинцев. По данным ведомства, в чужой стране в ковид-ловушке из-за закрытого авиасообщения остаются еще 20 украинцев.

Однако, как выяснила "Страна", эта информация не соответствует действительности.

Судя по сообщениям в консульском чате поддержки, организованном правительством для украинцев, застрявших в Непале, страну не могут покинуть намного больше наших соотечественников. Они откровенно удивлены сообщением украинского МИДа.

"Неужели нас осталось 20 человек? - Конечно нет. Вранье", - пишут украинцы. Однако точное количество людей, которые до сих пор не смогли вылететь из Непала, не уточняется.



Украинские туристы также обвиняют украинскую власть в бездействии в плане возвращения граждан домой.

"Еще одна ремарка к тому, как дипломатическая служба Украины заботится о своих гражданах, за средства которых существует. Виталий Мороз (контактное лицо, которое в чате отвечает за связь украинцев с правительством - Ред.) сообщил мне, что почетный консул пойдет в правительство выяснять вопрос в том числе о восстановлении регулярного авиасообщения. Для меня на тот момент очень остро стоял вопрос, смогу ли я вылететь по своему катарскому билету 03.06, или надо готовить еще 37 000 грн на репатриационный рейс. Виталий сказал, что сообщит о результате. Но не сообщил. Я написал ему вопрос, который был проигнорирован. Видимо до сих пор "обрабатывает". На всякий случай - Виталий, не звоните мне больше с вашими нелепыми объяснениями, пожалуйста", - возмущается один из украинцев, застрявший в Непале.

Согласно информации в чате, до сих пор украинская дипломатическая служба не организовала централизованный репатриационный рейс для граждан Украины. Отдельно взятые туристы выезжают из Непала за свои деньги, покупая билеты в частном порядке. Все сдают тесты на коронавирус.

"Мы купили билеты на чартер. Никто не захотел репатриационный рейс за нами отправить. Правительство Украины ничем не помогает. Кроме информации, где купить билет на чартер, особо никакой помощи нет", - заявил "Стране" один из украинцев, застрявших в Непале, Дмитрий.

Но смогут ли украинцы улететь даже по уже купленным самостоятельно билетам - неизвестно.

Так, некоторые украинцы купили билеты на сегодня, 3 июня, на 22:00 - должны были улететь в Киев рейсом Qatar Airlines.

"Купили на 3-е июня, два билета за 2396 USD. Типа special seats, во что мне с трудом верится. Но уже как есть. Платила картой", - пишет одна из украинок в чате.

Однако до сих пор нет ответа от авиаперевозчика, действительны ли билеты на этот рейс.

"Очень мало шансов улететь на нем. Скорее всего, рейс отменят", - пишут в чате. И советуют попробовать купить билет на Turkish Airlines.

Также, судя по информации в чате, планируется чартерный рейс в Киев на 5 июня. Цена билета - 1300 долларов.

Некоторые из украинцев планируют улететь в Киев лишь 10 июня. Цены на билеты - 1295 долларов наличными или 1350 - картой.

По данным МИД, с 1 июня Непал постепенно восстанавливает регулярное международное авиасообщение - первые регулярные рейсы состоятся в китайский Гуанчжоу, катарскую Доху и в Стамбул. Остальные маршруты страна планирует возобновить позже.

А тем временем, по данным непальских СМИ, карантин в стране хоть и ослабили, но продлили до 14 июня.

Напомним, правительство Непала до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом приостановило международное авиасообщение. В результате на территории страны застряли 107 граждан Украины - в основном альпинисты и туристы. Четверо из них заразились коронавирусом.

Еще 17 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил вернуть из Непала украинцев, которые застряли в стране из-за приостановления правительством авиасообщения.

Также мы разбирались, как украинцы оказались в коронавирусной ловушке в Непале.