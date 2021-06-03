Венгрия ведет переговоры с Россией о производстве "Спутника V" и других вакцин от коронавируса на мощностях будущего венгерского завода по производству лекарственных препаратов.

Об этом в четверг, 3 мая, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает информационное агентство Reuters.

"И Венгрия, и Россия открыты для возможности того, что Венгрия будет производить вакцины на основе российской лицензии", - сказал он.

Венгрия была единственной страной Европейского союза, которая прививала людей китайской вакциной Sinopharm и российским "Спутником V", хотя ни одна из этих вакцин не получила одобрения европейского лекарственного регулятора EMA для экстренного применения на территории ЕС.

Напомним, в апреле этого года правительство Венгрии признало российский препарат "Спутник V" самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса.

А месяцем ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу российской вакцины от коронавирусной болезни.

В свою очередь украинский Кабмин 8 февраля запретил регистрацию препаратов от коронавируса российского производства.