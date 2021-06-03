Президент Украины Владимир Зеленский каждый день просыпается рано и знакомится с новой информацией, после чего звонит министрам. Иногда глава государство будит их даже раньше, чем сигналы телефонов.

Об этом сам президент рассказал во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в четверг, 3 июня.

"Я где-то в 5:30 или в 6 утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого разговариваю с премьером, с министрами, понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы ранее их iPhone", - рассказал украинский лидер.

Кроме того он рассказал о достижениях украинских IT-специалистов, в утреннем разговоре министр цифровизации Михаил Федоров рассказал президенту, что уже несколько стран заказали концепт приложения "Дия".

Напомним, 3 июня Владимир Зеленский прибыл в Хмельницкую область с рабочим визитом. Среди прочего он ознакомится с ходом программы "Большая стройка".

Также "Страна" разбиралась, зачем Зеленский строит "университет будущего".