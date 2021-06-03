Голые украинки и белоруски устроили минуту крика под штаб-квартирой ЕС в Польше из-за событий в Беларуси. Фото
В Польше под штаб-квартирой Евросоюза белорусские, украинские и польские активистки устроили "минуту крика" в поддержку политзаключенных в Беларуси. Участницы акции обратились с требованиями к крупным компаниям, таким как Ikea, Philip Morris и Nestlе.
Об этом в Telegram-канале сообщила журналистка Юлия Витязева.
Координатором акции выступил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко.
Некоторые девушки были топлес. Они изобразили на груди логотипы компаний, требования к которым были выдвинуты во время акции.
От Ikea активистки потребовали прекратить покупать белорусский лес, от Michelin - прекратить поставки в БелАЗ, МТЗ, БМЗ, от Philip Morris - расторгнуть контракты с Гродненской табачной фабрикой, от Siemens - закончить все деловые отношения с государственными структурами и аффилированными компаниями, от Nestlе-прекратить вкладывать средства в национальное белорусское ТВ.
Напомним, "Страна" рассказывала о том, как соратница Протасевича у белорусского посольства в Польше минуту кричала в его поддержку. Тогда девушка была одета.
Также мы сообщали о том, что в Украине также проходят подобные акции, которые устраивает движение Femen. Например, в прошлом году активистки неоднократно оголилялись у посольства Польши в знак протеста против запрета абортов.