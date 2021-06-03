"Страна" узнала новые подробности о проекте Президентского университета будущего, который Владимир Зеленский собирается построить на территории киевского ВДНХ.

Как сообщили "Стране" в ВДНХ, концепцию создания университета на территории Экспоцентра разрабатывали еще при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко. Однако проект так и не удалось реализовать.

"Идея создания университета на ВДНХ родилась в 2016 году, когда по заказу Национального комплекса "Экспоцентр Украины" началась разработка Концепции развития ВДНХ на 40 лет. Над ее созданием в 2016 и 2017 годах трудились одни из лучших консультантов Украины (CIVITTA) и урбанисты из Европы (компания PUPA). Именно тогда и было решено создать в северо-восточной части ВДНХ университет как неотъемлемую часть образовательного кластера. Сейчас это заброшенная территория с самым большим недостроенным павильоном советских времен, но уже очень очень скоро она может стать местом концентрации лучших умов Украины", – рассказал в комментарии "Стране" генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) Евгений Мушкин.

С тех пор было несколько инициатив по созданию университета в образовательном кластере ВДНХ. Первая попытка была предпринята в том же 2016 году, когда планировалось создание так называемого "Американского университета". Одной из его задач должно было стать снижение оттока молодых перспективных студентов за границу.

"В 2019 году была инициатива создания университета в образовательном кластере ВДНХ на средства инвестора из ОАЭ. В том же 2019 году создание университета на территории ВДНХ рассматривали и представители одного из американских инвестиционных Фондов.

Каждая из этих инициатив, в силу разных причин, так и не состоялась", – отметил Евгений Мушкин.

Территория ВДНХ была выбрана для постройки Президентского университета неслучайно. Университет был включен в Концепцию развития ВДНГ на 40 лет.

Под образовательный кластер планировалась северо-восточная часть ВДНГ, лесопарковая зона в него не входит. Сейчас предполагаемая территория под образовательный кластер застроена старыми сооружениями, среди которых, в том числе, и самый большой павильон №42 — его строительство было заморожено еще в советские времена. Всего под строительство вуза отведут примерную площадь в 16 га.

Однако к работам по строительству вуза приступят после создания проектной команды. Дата начала строительства еще не определена – как и концепция будущего университета.

"До выбора подрядчика еще далеко. Сперва Кабмин должен инициировать создание проектной команды на основании Указа президента Украины от 31 мая 2021 года. Затем эта команда разработает концепцию будущего Президентского университета и сформулирует техническое задание на его проектирование. После будет разработан проект и проектно-сметная документация. И уже только когда все эти этапы будут реализованы, через Прозорро будет объявлен тендер (или ряд тендеров) на поиск генерального подрядчика", – рассказали "Стране" в ВДНХ.

Евгений Мушкин добавил, что президент обозначил цель открыть университет осенью 2023 года.

Также гендиректор ВДНХ объяснил, на каких условиях президентский вуз разместится на ВДНХ. В частности, отойдет ли часть территории Экспоцентра под собственность университета, или же земля будет в аренде.

"Территория ВДНХ является единой и неделимой. А потому мы не планируем передавать кому-то землю: ее единственный владелец — государство в лице государственного ВДНХ. Это еще не точно, но с большой долей вероятности заказчиком строительства и, впоследствии, балансодержателем новой инфраструктуры на территории ВДНХ также будет именно Экспоцентр", – уточнил Евгений Мушкин.

Какой доход от этого получит ВДНХ, можно будет сказать только после того, как Кабмином будет создана команда проекта, а также разработана полноценная концепция университета.

Во сколько обойдется само строительство, также пока неизвестно.

Гендиректор ВДНХ утверждает, что появлении на территории университета не помешает прочей деятельности Экспоцентра – в частности, там продолжат проводить фестивали и выставки.

"Урбанисты, которые трудились над Концепцией развития ВДНХ на 40 лет, продумали зонирование функциональных кластеров таким образом, чтобы те ни в коем случае не мешали друг другу, а напротив органично дополняли и формировали цельный кластер. Кроме того, напомню, что общая территория Экспоцентра — это 287 гектаров. Образовательный кластер ВДНХ займет примерно 16 из них, то есть менее 6% от общей площади комплекса. Если говорить конкретно про ту территорию ВДНХ, где капитальное строительство в принципе возможно – то есть вся, территория кроме лесопарковой зоны Экспоцентра, которая занимает примерно 150 га — это примерно 12% ВДНХ", – добавил Евгений Мушкин.

О том, зачем Зеленский решил построить в Киеве Президентский университет будущего, можно подробно прочитать в статье "Страны".

Также "Страна" ранее сообщала, что строительство президентского вуза обойдется в более 7 млрд грн.