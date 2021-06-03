Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №3742, который предусматривает усиление ответственности за перегруженный транспорт. Документ законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля.

Решение принято во время заседания Верховной Рады в четверг, 3 июня.

Закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля. Таким образом, ведомство получает право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки закон предусмотрел наказывать такими штрафами:

до 2% включительно - в размере 1700 грн;

от 2% до 5% - в размере 5100 грн;

от 5% до 10% - в размере 8500 грн;

от 10% до 20% - в размере 17 тысяч грн;

от 20% до 30% - в размере 34 тысяч грн;

более 30% - в размере 51 тысячи грн.

Согласно документу, порядок проведения рейдовых проверок и порядок осуществления габаритно-весового контроля определяет Кабмин.

"Укртрансбезопасность" для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных.

Ранее мы писали о том, что МВД разрабатывает законопроект, согласно которому водители смогут фиксировать нарушение правил дорожного движения на свои смартфоны и получать за это 10% от суммы взысканного штрафа.

Кроме того, до 2024 года общее число таких камер фиксации ПДД в Украине, как стационарных, так и "фантомов" вырастет до 2050.