В Украине вводят новый налог - для иностранных компаний-техногигантов, которые не имеют своих представительств в нашей стране. Сегодня парламент принял закон на эту тему. Еще на стадии обсуждения этот документ получил широкую известность как проект о налоге на Google, хотя в списке потенциальных плательщиков также Facebook, Netflix, Booking и другие.

Такой налог есть во многих странах мира, в том числе, во Франции, России, Великобритании, США, Канаде и других.

Авторы проекта рассчитывают, что новый налог позволит привлечь в бюджет 3 млрд гривен. Вот только вопрос - кто будет платить.

В экспертной среде по этому поводу уже давно бьют тревогу. Ведь компании-техногиганты могут попросту переложить новый налог на рядовых потребителей, то есть, контент подорожает на 20%. Изначально были опасения, что подорожают даже электронные книги. Но Рада ввела льготу на предоставление электронными ресурсами образовательных услуг.

Отдельная тема - реклама.

По рекламе тот же Google работает с тесной связке с украинскими интернет-изданиями, и, если вдруг решит переложить новый налог на них, издатели автоматически потеряют в доходах. Ведь повысить стоимость размещения для рекламодателей на 20% сейчас практически нереально - рынок попросту не готов платить.

"Страна" разбиралась, что значит введения налога на Google и кто в итоге его заплатит.

НДС на Google и отмена налога на заграничную рекламу

Законопроект №4184 был зарегистрирован в Раде еще в октябре прошлого года. В списке авторов - глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев,, нардепы Александр Ковальчук, Олег Марусяк, Александр Сова и другие.

Как указано в пояснительной записке, предоставление компаниями-нерезидентами электронных услуг физлицам, которые не имеют статуса субъекта хозяйствования, не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС. Другими словами, не платит никто - ни компании-техногиганты, ни рядовые пользователи.

Эту ситуацию решили исправить, и включить нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются в Украине плательщиками НДС. Правда, для них предусмотрели упрощенную процедуру - регистрироваться можно в удаленном режиме, платить налог в иностранной валюте, не нужно регистрировать налоговые накладные и т.д.

"Под налогообложение попадают компании, которые не имеют постоянных представительств на территории Украины, предоставляют собственные электронные услуги через сеть Интернет и за минувший год заработали на украинских пользователях более одного миллиона гривен", - уточнила руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и партнеры" Нина Бец.

За нарушения новых требований - штраф в размере 100% стоимости предоставленных услуг.

Запрос на взыскание штрафов будет пересылаться налоговым органам тех стран, в которых зарегистрированы компании - нерезиденты.

"Мы вводим простой механизм, чтобы Facebook, Google и все остальные, удаленно зарегистрировались, и оплачивали налог в иностранной валюте, общались с налоговой на английском языке. Меняются отношения только бизнеса и клиента. Отношения B2B не меняются никаким образом. Кроме того, мы вводим дополнительную льготу насчёт предоставления электронными ресурсами образовательных услуг. Ещё один нюанс: мы отменяем налог на репатриацию с рекламных услуг. Если вы сейчас заказываете рекламу у иностранцев, то оплачивая рекламу, должны оплатить 20% налога на репатриацию. Мы это отменяем", — пояснил "Стране" инициатор законопроекта глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев.

Поясним: речь идет об отмене НДС, который сейчас платят украинские компании, размещающие рекламу на зарубежных ресурсах или заказывающее ее производство иностранным компаниям-нерезидентам. И это на рекламном рынке считают большим прогрессом.

"В свое время этот налог возник с рамках борьбы с выведением средств за пределы страны под видом рекламы. Но для заказчиков, которые хотят выйти на зарубежные рынки и планируют рекламную активность на местных ресурсах, он дискриминационный, так как автоматически повышает стоимость размещения. Поэтому его отмену отрасль оценивает положительно", — говорит нам представитель набсовета Всеукраинской рекламной коалиции юрист Елена Андриенко.

"Netflix, apple music, google play musiс". Какой контент может подорожать?

Что значит введение налога на компании -техногиганты для рядовых украинцев? Как говорит Нина Бец, обязательство по уплате НДС возникает у иностранных компаний, но фактически оно ляжет на потребителей услуг, так как компании, скорее всего, заложат стоимость НДС в стоимость своего контента.

Какие именно услуги могут подорожать?

Налоговый кодекс дополняют пунктом, который определяет, что электронные услуги - это услуги, поставляющиеся через Интернет, автоматизировано, с помощью информационных технологий. К таким услугам, в частности, можно отнести:

Поставку изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов. Исключение - образовательные ресурсы и их контент, для которых ввели льготы. В статью 197 Налогового кодекса, которая предусматривает освобождение от налогообложения внесли "поставку образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным и информационным ресурсам в сети Интернет по отраслям знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка учащихся высших учебных заведений", в том числе, под льготу подпадают виртуальные классы, ресурсы по дистанционному обучению.

Поставку видео, аудио, игр. Это приведет к подорожанию, скажем, игр PlayStation или фильмов на том же Amazon.

Предоставление доступа к информационным, коммерческим, развлекательным ресурсам. Этот пункт бьет по подпискам, скажем, на Netflix. Скажем, в Украине ориентировочно 50 тысяч подписчиков того же Netflix, которые платят по 150 долларов в год или больше 7 млн гривен в общей сложности. С новым законом подписчики заплатят еще 1,5 млн НДС. Это же касается подписчиков, скажем, на apple music, google play music и др. Также подорожают облачные технологии. Тому же Apple за "лишние" 50 гигабайт придется платить не доллар, а 1,2 доллара, - пояснял юрист, партнер KM Partners Александр Шемяткин.

Поставка программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и оборудования. Но пока этот пункт не будет работать. Так как до 1 января 2023 года такие услуги не облагаются НДС, что прописано в переходных положениях к Налоговому кодексу, - отметил Александр Шемяткин.

"Фактически подорожают все популярные платные иностранные мобильные приложения, развлечения, программное обеспечение и др.", - говорит Нина Бец.

Отдельный вопрос - насколько подорожает контент. Не факт, что это будет именно 20%, компании-техногиганты могут взять часть дополнительного платежа на себя, но станут ли они это делать и в какой пропорции - покажет время.

Также вполне может подорожать реклама, которую сейчас разм

Как налоговики будут "вычислять" услуги, представляемые иностранными компаниями украинцам? По словам Нины Бец, налоговые органы смогут отследить была ли услуга оказана резиденту Украины с помощью сведений о его местонахождении, в частности, коду страны на сим-карте мобильного телефона, местонахождению провайдера, услугами которого пользуется получатель контента, банка, через который оплачивается электронная услуга и т.д.

"Но пока из закона непонятно, как будет определяться общая сумма услуг, которые нерезиденты предоставляют украинцам. Должны быть внесены изменения в другие законы, которые обяжут банки предоставлять соответствующую информацию", - говорит Нина Бец.

То есть, наши налоговики пока могут рассчитывать разве что на законопослушность иностранных компаний, которые привыкли исправно платить налоги.

Удар по издателям

Отдельный вопрос - по рекламе

Предоставление рекламных услуг в сети Интернет, мобильных приложениях и других электронных ресурсах также добавили в Налоговый кодекс в качестве объектов для налогообложения.

В частности, в Налоговый кодекс добавили «предоставление рекламных услуг в сети Интернет, мобильных приложениях и других электронных ресурсах, предоставление рекламного пространства, в том числе, путем размещения банерных рекламных сообщений на веб-сайтах, веб-страницах или веб-порталах».

То есть, в теории, реклама на площадках иностранных техногигантов (а ее массово размещают наши издатели) тоже может подорожать.

Данил Гетманцев это опровергает.

"Для украинских сайтов, если речь идёт о получении денег от Google, это никак не повлияет. Речь идёт о том, что если украинские сайты предоставляют рекламные услуги, то соответсвенно к действующему законодательству, они должны платить НДС. Меняются отношения только бизнеса и клиента. Отношения B2B не меняются никаким образом", - пояснил "Стране" Гетманцев.

На первый взгляд, все так и есть. Ведь физлица, в отношении которых будет работать новый закон, заказывают рекламу, мягко говоря, нечасто. А на юрлиц (которые в основном и являются рекламодателями) нововведения не распространяются, так как они и так являются плательщиками НДС.

Но медиарынок по рекламе нередко работает через посредников ФОПов, которые плательщиками НДС как раз не являются. Следовательно, налог на Google также будет на них распространятся.

Как пояснили нам рекламисты, юрлицам тяжело работать со многими техногигантами - очень трудно получить от них необходимые для налоговиков документы. Поэтому и приходится работать через ФОП.

То есть в теории после вступления в силу нового закона реклама для украинских компаний через Google может подорожать до 20%.

Впрочем, пока непонятно на кого в конечном счете лягут эти 20%.

По размещению рекламы Google активно работает с украинскими интернет-сайтами. И если возникнет НДС в 20%, то это может автоматически снизить CPM (Cost Per Mille или стоимость рекламы за тысячу показов) украинских издателей. Ведь Google, если увидит падение спроса на рекламу из-за появления НДС может снизить ее цену. И доходы интернет-медиа от рекламы могут упасть.