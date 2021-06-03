Мошенники от имени патрульной полиции и других государственных учреждений рассылают украинцам электронные письма с вирусом.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений. Например, сегодня утром якобы с электронной почты управления патрульной полиции в г. Киеве kyiv2@patrol.police.gov.ua различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители предупредили, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управления патрульной полиции в городах не рассылали, это - атака киберпреступников.

Также полицейские предостерегли, что электронные письма с похожим содержанием, о неуплаченных налогах, уголовных делах и т.д., могут поступать и от других "госучреждений".

Такая рассылка опасна, так как письма содержат приложения, открывая которые, пользователь загружает на свой компьютер вирусный файл, заражающий устройство.

В полиции призвали придерживаться следующих мер предосторожности:

соблюдайте интернет-гигиену и ни в коем случае не открывайте любые запароленные архивы и файлы, поступающие на вашу электронную почту;

следите за установленным и обновленным антивирусным программным обеспечением;





обращайте внимание на электронный адрес отправителя письма и проверяйте его достоверность, поскольку спам-сообщения отправляются из неофициальных почт.

Напомним, ранее "Укрпочта" сообщала, что мошенники пытаются завладеть данными украинцев, представляясь сотрудниками почтового оператора.

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