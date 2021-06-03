Создание общеевропейского русскоязычного телеканала с базой в Украине может стать инструментом защиты Европы от пропаганды и дезинформации. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-мероприятия "Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Инструментом защиты Европы от пропаганды и дезинформации мог бы стать общеевропейский русскоязычный телеканал. И его базу можно было в создать именно в Украине. У нас есть специалисты, опыт, понимание, с кем мы имеем дело, и нет языкового барьера", - сказал Резников.

По его словам, Украина меняет формат поддержки вещания на оккупированных Россией территориях и прилегающих к ним районах.

"Ведь сначала на эти территории через пропагандистские медиа контрабандой занесли враждебную идеологию, а только потом пришли солдаты и танки. Это тот опыт, которым мы можем делиться", - заявил вице-премьер.

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