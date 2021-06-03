Президент США Джо Байден, который 16 июня встретится в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным, во время пребывания в швейцарском городе планирует поселиться в отеле Intercontinental, где также может состояться и его встреча с российским коллегой.

Об этом сообщает Tribune de Geneve.

По информации издания, руководители служб безопасности двух глав государств недавно встретились в этом отеле, чтобы обсудить детали организации саммита.

"Принимая во внимание организационные моменты, а также вопросы безопасности, официально информацию о месте встречи пока не подтверждают. Однако отель Intercontinental, как ожидается, сыграет ключевую роль", - пишет газета.

Ожидается, что Джо Байден, скорее всего, поселится в роскошной резиденции площадью около 650 кв. метров и стоимостью 50 тысяч швейцарских франков за ночь ($55,5 тысяч - Ред.). Она расположена на 18-м этаже, из нее открывается панорамный вид на Женевское озеро и горы. Комнаты украшены предметами искусства, а концепт разработан именитым дизайнером и архитектором Тони Чи, который создавал интерьеры, в частности, для многих люксовых мировых отелей.

"Кроме того, гостиница претендует на то, чтобы в ней состоялась кульминация саммита: встреча 46-го президента США с Владимиром Путиным", - пишет газета.

Напомним, о том, что встреча Байдена и Путна пройдет в женевском отеле Intercontinental, ранее уже писали швейцарские СМИ. Тогда же сообщалось, что забронировать номер в этом отеле на ночь с 15 на 16 июня или с 16 на 17 нельзя, при этом после 18 июня такая возможность есть. Любопытно, что в 1985 году в Женеве в этом отеле прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с бывшим президентом США Рональдом Рейганом.

Также мы писали о том, что в Кремле сомневаются, что Путин и Байден подпишут какие-либо документы по итогам саммита в Женеве.