3 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с антисемитизмом. В нем дается юридическое понятие "антисемитизм", а также прописано наказание за проявление ненависти к еврейской нации.

После того, как закон будет принят во втором чтении и подписан президентом, за антисемитизм в Украине будет грозить уголовная ответственность (от штрафа до лишения свободы).

Разбирались, что написано в законе, а также, как теперь могут наказывать антисемитов.

Как появился законопроект

Посол Израиля Джоэл Лион давно призывал Украину законодательно закрепить юридическое определение понятия "антисемитизм", разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA).

Рабочее определение антисемитизма, которое разработали в организации, звучит так: "Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направленные против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов".

На сегодня такое определение принято в Германии, Великобритании, Австрии, Румынии, Литве, Болгарии и Израиле.

В мае в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 5109 .

В пояснительной записке к нему говорится, что отсутствие в украинском законодательстве четкого определения понятия "антисемитизм" не позволяет должным образом классифицировать преступления, совершенные на его основе. На практике это приводит к фактической безнаказанности правонарушителей.

Также, обосновывая необходимость принятия закона, нардепы напомнили, что в Украине много мест, которые являются объектами паломничества для евреев - Умань, Белз, Гадяч, Садгора, Меджибож. При этом посещение Украины паломниками еврейского происхождения часто сопровождается вспышками антисемитизма.

Как будут бороться с антисемитами

Законопроект дает определение антисемитизма и перечисляет виды ответственности за него.

Согласно проекту закона, антисемитизмом считается:

- отказ в праве на самоидентификацию лиц еврейского происхождения;

- призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда таким лицам;

- высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических, озлобляющих заявлений о таких лицах;

- публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения (самый яркий пример - постоянные заявления ультраправых, что "евреи организовали Голодомор");

- отрицание Холокоста (преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны);

- изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания и публичное использование символов и изображений антисемитского содержания;

- умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих евреям, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений по мотивам антисемитизма;

- умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников;

- призывы к антисемитизму.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 161 Уголовного кодекса (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). То есть, когда закон будет принят за основу, то за проявления антисемитизма будет грозить уголовная ответственность.

Нарушившим закон будет грозить штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400-8 500 гривен) или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если проявления антисемитизма сопровождались насилием, обманом или угрозами, а также были совершены должностным лицом, это уже грозит штрафом от 500 до 1000 таких минимумов (8 500-17 000 грн) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если такие действия были совершены организованной группой или имели тяжелые последствия, то за это будет грозить срок от пяти до восьми лет.

Антисемитские скандалы в Украине. Сколько за них теперь могут дать

В оценках проявлений антисемитизма у украинских властей и Израиля разные мнения. Так, президент Владимир Зеленский во время визита в Израиль заявлял, что в Украине - самый низкий уровень антисемитизма в Европе.

Посол Израиля, который предложил Украине юридически оформить определение антисемитизма, считает, что в нашей стране стало больше проявлений ненависти к евреям.

Разные взгляды были и на марш в память о Бандере. Израиль обвинил Киев в антисемитизме, поскольку во время марша чествовали антисемитов и убийц евреев. Однако такие обвинения МИД Украины назвал безосновательными.

Разберем несколько последних громких случаев антисемитизма и что за подобные действия будет грозить по новому закону.

В прошлом году "прославился" депутат от "Радикальной партии" Ляшко в Тернопольском облсовета Богдан Яциковский. Во время публичного выступления он исполнил песню "Ж@д перед повешением". За такую выходку новый законопроект предусматривает штраф от 3 400 до 8 500 гривен или ограничением свободы (то есть без заключения тюрьму) до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Если же суд посчитает, что данное преступление было совершено должностным лицом, то штраф будет уже в пределах 8 500-17 тысяч или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Похожее наказание могло бы грозить и кандидату в депутаты городского совета Винницы от "Слуги народа" Елене Жучинской, которая обнародовала публичные антисемитские высказывания в Instagram. После того, как ее оштрафовали за неправильную парковку, Жучинская назвала действия полиции "жидизмом" и обругала их матом.

Несостоявшемуся кандидату в президенту Андрею Рачку, который повалил ханукальный светильник на Контрактовой площади в Киеве со словами: "Украинцы - мы сила, ж@дам - могила", по новому закону полагается выписать штраф 3 400-8 500 гривен или ограничить свободу до пяти лет.

Пока не совсем ясно, кто должен нести ответственность в случае распространения литературы антисемитского содержания. Например, в Украине продается книга Зиновия Кныша "Евреи или ж@ды". В ней он рассказывает, что не следует употреблять слово "евреи" в украинском языке, а использовать другой термин.

В Украинском еврейском комитете сообщили, что Кныш непосредственно участвовал в Холокосте, он активист ОУН Мельника, организатор еврейских погромов, руководитель антисемитского Украинского центрального комитета. В УЦК занимался уничтожением евреев Львова, соучастник массового убийства евреев Калуша и Золочева. В конце войны сбежал с немцами и жил в Канаде.

Не ясно, должен ли отвечать в подобных случаях Сергей Притула, попавший в скандал, когда к нему в студию позвонил слушатель, сделавший несколько антисемитских выпадов. С одной стороны Притула таких заявлений не делал, с другой - не только не остановил звонившего, но и заявил, что разделяет его возмущение.