Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава КГБ Беларуси Иван Тертель договорились совместно бороться с Западом, который готовит серьезный пакет антибелорусских санкций.

Такое решение приняли стороны по итогам встречи в Витебске в четверг, 3 июня, сообщает пресс-служба КГБ Беларуси.

"СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на просторах Союзного государства", - говорится в сообщении.

На встрече стороны также обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере "обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях".

Также на встрече отметили важность консолидации усилий, "направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства".

Напомним, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси.

После этого президент Беларуси собрал публичное совещание с министрами. После этого премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что в согласовании интеграции с Россией дело идет к завершению. Также Кабминам Беларуси и России поручили проработать совместное реагирование на санкции. Подробнее об этом писала "Страна".