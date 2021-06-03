Минздрав открыл запись на вакцинацию против Covid-19 для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в АР Крым и Севастополе. В очередь записывают тех, кто принадлежит к приоритетным группам (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше).

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия Covid-19: 0 800 60 20 19. Во время разговора, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту - в случае его отсутствия", - говорится в сообщении.

Идентификаторы будут передаваться Государственной пограничной службе Украины для пропуска записавшихся на вакцинацию на подконтрольную правительству территорию.

Граждане, имеющие уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, необходимая вакцина уже завезена.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

Ранее "Страна" писала о том, что на выходных киевлян в МВЦ на Левобережной будут вакцинировать в два потока.

Также мы сообщали, что в ВОЗ анонсировали появление устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса.