Принятый сегодня Верховной Радой закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование в актуальной редакции позволяет чиновникам избежать ответственности за непредоставление правдивой информации об имущественном состоянии своих родственников.

Данная норма прописана в одобренной парламентом правке №50, автором которой является народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис.

Эта правка делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников, даже если декларант знает об этом имуществе.

Еще одна правка авторства Фриса предусматривает, что указывать имущество, которым пользуется или обладает член семьи чиновника, необходимо только если сам член семьи предоставил такую информацию декларанту.

Ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, а касательно остального - указать, что член семьи отказался предоставить данные.

Согласно другой правке, автором которой является народный депутат из группы "Доверие" Александр Ковалев, в подпункте 3 пункта 2 первого раздела законопроекта предлагается заменить слово "лишением" (свободы) на слово "ограничением".

Принятый законопроект направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. В случае несогласия с какими-либо его положениями глава государства может его ветировать.

Напомним, в конце октября 2020 года Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности уголовную ответственность за недостоверное декларирование и отдельные полномочия НАПК.

В декабре Верховная Рада восстановила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных и непредставление декларации.

В январе 2021 года Зеленский внес проект закона о возвращении лишения свободы за недостоверные декларации о доходах.