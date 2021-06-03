За последние несколько месяцев украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленский предприняли ряд шагов, от которых все больше веет авторитаризмом.

Попытки выставить Украину образцовой демократией, заслуживающей защиты со стороны США по моральным соображениям, притянуты за уши. В действительности это отражение или сознательной слепоты, или наихудшей разновидности цинизма.

Аналитический материал с таким лейтмотивом опубликован в консервативном американском журнале The National Interest. Статья носит заголовок "Украина все быстрее скатывается к авторитаризму".

Рассказываем, о чем этот материал.

"Уродливые аспекты"

Автор публикации Тед Гален Карпентер пишет, что в политике Вашингтона присутствовал элемент мошенничества с тех самых пор, как администрация Барака Обамы поддержала Евромайдан в 2014 году. Тогда представители администрации, в первую очередь помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт, поощряли и оказывали помощь митингующих.

Руководство Соединенных Штатов настаивало, что революция была спонтанным продемократическим восстанием украинцев, выступивших против коррумпированного правления президента Виктора Януковича. Хотя, уверен журналист, следы Вашингтона в этом революционном движении невозможно было скрыть.

Затем администрация президента США и ее союзники СМИ игнорировали другие "уродливые аспекты" революции в Украине. Тед Гален Карпентер не ставит под сомнение, что истинные демократы действительно принимали участие в Евромайдане. Но добавляет, что среди протестующих по зову сердца были и радикалы. Их он характеризует как "вооруженные ультранационалистические и откровенно фашистские организации", такие как "Свобода" и "Правый сектор", которые сыграли решающую роль."После революции эти группы продолжали присутствовать в жизни "новой демократической Украины". Например, неонацистский батальон "Азов" был неотъемлемой частью вооруженных сил и аппарата служб безопасности президента Петра Порошенко", - пишется в The National Interes.

Автор констатирует: "В годы после революции Майдана проявления ультранационализма и антисемитизма со стороны представителей экстремистских группировок на улицах Киева и других украинских городов стали обычным делом. Политика правительства Порошенко тоже становилась все более авторитарной. Украинские чиновники преследовали политических диссидентов, ввели цензуру и не допускали в страну иностранных журналистов, которых они считали критиками правительства и его политики".

"При Зеленском ситуация стала хуже"

Американский журналист высказывает мнение: "Как бы плоха ни была ситуация при Порошенко, при его преемнике Зеленском она стала еще хуже". Он приводит следующие примеры.

В начале февраля 2021 года украинское правительство закрыло несколько оппозиционных СМИ - 112, NewsOne и ZiK - и сделало это на основе совершенно расплывчатых стандартов. 13 мая 2021 года украинский суд постановил поместить под домашний арест известного политика Виктора Медведчука - политического союзника владельца этих телеканалов, в связи с обвинениями в государственной измене.

Автор акцентирует внимание на том, что лидер политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" является одним из самых откровенных критиков Зеленского. И напоминает, что ранее прокуратура обвинила его в "подрывной деятельности против Украины, в том числе в экономической сфере".

"Медведчук - далеко не единственная мишень все более нелицеприятных политических репрессий. В середине апреля Служба безопасности Украины задержала в Харькове 60 демонстрантов, которые попытались выступить против действий местного городского совета. Власти не стали обвинять протестующих в насильственных действиях — на самом деле свидетельств такого поведения не было. Вместо этого украинские службы безопасности заявили, что некие "пророссийские политические силы" отправили демонстрантов для проведения акций протеста, чтобы "оправдать возможные акты российской агрессии против Украины". К такому расплывчатому, эмоционально заряженному обвинению можно отнести практически любую политическую деятельность", - пишет американский журналист.

Речь идет о задержании 60 человек, которые ехали на автобусах в Харьков. Их СБУ заподозрила в намерении устроить массовые акции протеста в интересах России.

Следующий пример проявления авторитаризма, который публикуется в The National Interes - обыск в квартире многоэтажного дома, у соседей мэра Киева Виталия Кличко.

Американский журналист напоминает, что также в мае СБУ, прокуратура и полиция провели масштабные обыски в различных подразделениях КГГА, обвинив местные власти среди прочего в незаконном присвоении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов. "Хотя Кличко был одним из первых лидеров демонстраций на Майдане, теперь Зеленский, по всей видимости, считает его раздражающим соперником, поскольку мэр Киева был близким союзником бывшего президента Порошенко", - считает автор аналитической статьи.

"У Байдена должны порвать с этим одиозным государством"

В завершении публикации Тед Гален Карпентер делает несколько выводов.

"Такие действия украинских властей плохо вписываются в тот образ энергичной и толерантной демократии, который вокруг Украины пытаются создать представители американского внешнеполитического сообщества. Отличной характеристикой этого идеализированного образа стали слова бывшего исполняющего обязанности посла США на Украине Уильяма Тейлора, которые он произнес во время слушаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Тейлор был временно исполняющим обязанности посла США в Киеве, и он явно питал симпатию и к революции Майдана, и к тому правительству, которое эта революция породила. По словам Тейлора, украинские лидеры стремились создать "всеобъемлющий, демократический национализм, почти не отличающийся от того, как мы видим свою страну в ее лучшие моменты", - пишет автор.

Он считает, что настоящая Украина гораздо больше "напоминает нелиберальные псевдодемократические системы, которые, как мы видим, складываются в России, Венгрии, Турции и других странах".

"Это безрассудство - относиться к Украине как к союзнику Соединенных Штатов по стратегическим соображениям, и поступать так на основании предполагаемой демократической солидарности - с нравственной точки зрения оскорбительно. Администрация Байдена должна как можно скорее отказаться от отношений с этим все более одиозным клиентским государством", - резюмировал автор The National Interest.

Отметим, что ранее это же издание призывало администрацию Байдена перестать подавать Украине сигналы о помощи, поскольку Киев может их неправильно истолковать, начать войну на Донбассе и тем самым спровоцировать вторжение России. После чего может начаться большая война.