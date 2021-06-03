В четверг, 3 июня, следователи Государственного бюро расследований проводит 47 обысков в Министерстве энергетики и угольной промышленности и облгазах. Следственные действия проводятся по делу о неуплате 1,5 млрд грн за аренду гоструб.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГБР.

По информации правоохранителей, им удалось разоблачить схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование 37 частным операторам.

"В 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом", - сообщили в ГБР.

При этом 21 февраля 2017 года постановлением Кабинета министров "Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих" был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Этот документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию госимущества, в частности, в госбюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости.

"За три года в результате указанных действий государству были причинены убытки на сумму 1,488 млрд грн", – заявили в ГБР.

По этому делу сотрудники ГБР 3 июня одновременно проводят 47 обысков - в том числе в Минэнерго, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), у 37 операторов газораспределительных систем и в местах проживания бывших высших должностных лиц министерства.

"Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнергоугля, руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы", – рассказали в Госбюро расследований.

Напомним, в конце мая ГБР провело обыски в офисах Федерации профсоюзов.

Также мы писали о том, что ГФС провела обыски в "Киевтеплоэнерго" из-за подозрений в завладении бюджетными средствами.