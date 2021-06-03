Украина требует участия в переговорах между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток-2" (СП-2), о чем сообщалось ранее.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник на странице в Twitter.

"Северный поток 2" - удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности. Именно поэтому Украина требует участия в немецко-американских переговорах по этому крайне опасному проекту. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса", - написал он.

По словам посла, еще во вторник, 1 июня, украинская сторона заявила о соответствующей просьбе правительству ФРГ.

"Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном - за счет Украины", - добавил Мельник.

Напомним, немецкий Funke Media Group сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода "Северный поток-2".

Ранее мы рассказывали, что в мае Белый дом отказался от санкций против оператора российского трубопровода - компании Nord Stream 2 AG, признав, что трудно помешать завершению "Северного потока - 2", который находится на финальной стадии строительства.

После этого канцлер Германии Ангела Меркель похвалила американского президента за такое решение и заявила, что ожидает дальнейших переговоров с лидером США Джо Байденом по поводу газопровода.

Также сообщалось, что в РФ заявили, что строительство "Северного потока-2" будет завершено до конца года. На данный момент осталось проложить около 100 километров.