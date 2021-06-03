Посол Украины в Германии Андрей Мельник после отказа МИД ФРГ поставлять оружие Украине, выразил сожаление, что Киев не сможет купить немецкие военные системы, которые являются одними из лучших в мире и заявил, что ФРГ несет историческую ответственность за суверенитет Украины.

Об этом дипломат рассказал в интервью, которое обнародовано на сайте посольства.

"Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя в качестве некоего "морального апостола". Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно, и это очень досадно. Существующее берлинское табу на поставки оружия должно быть сломано. Так же как и Израиль Украина имеет полное право на самозащиту",- считает Мельник.

При этом он акцентировал внимание на том, что речь идет именно об оборонительном оружии, в то время как модернизация обороны Украины с помощью новых военных систем отвечала бы и немецким интересам. В то же время посол выразил благодарность за поставки ценного оборудования в медицинской сфере.

"Иначе Германия сама же себя изолирует и лишится возможности влиять любые процессы. У британцев по этому другое мнение, в принципе, как и у американцев, турок и других наших партнеров", - заявил дипломат.

Кроме того, он рассказал, что большая часть украинцев считает отказ от ядерных арсеналов фатальной ошибкой и напомнил, что не только ядерные государства, но и Германия оказывала политическое давление на Украину в этом вопросе сразу после обретения страной независимости.

"Поэтому также и Федеративная Республика Германия несет особую историческую ответственность за сохранение суверенитета Украины, и она должна помочь как можно скорее стать членом НАТО. Что же касается восстановления статуса ядерной державы, то я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей - на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня", - резюмировал Мельник.

Напомним, в одном из своих интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику. Однако в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".

Также "Страна" подробно разбиралась, кто хочет вернуть Украине ядерный статус и возможно ли это.