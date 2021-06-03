Суд арестовал недвижимость нардепа Мялика, владеющего десятками квартир под Киевом

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимость народного депутата от группы "За будущее" Виктора Мялика, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен.

Об этом в четверг, 3 июня, сообщает пресс-служба суда.

6 апреля Печерский районный суд отказал прокурорам в наложении ареста на имущество подозреваемого народного депутата. Однако сегодня апелляционный удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

"По результатам апелляционного рассмотрения... принято новое постановление, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением", - говорится в сообщении.

При этом суд не уточнил фамилию народного депутата, в отношении которого он принял такое решение. Тем не менее, исходя из материалов дела, можно предположить, что речь идет о народном депутате от группы "За будущее" Викторе Мялике.

25 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем на 97 миллионов гривен.

В своей декларации за 2019 год Мялик указывал, что имеет 158 квартир в Киево-Святошинском районе Киевской области, элитный автопарк и миллионы на банковских счетах.

Ранее "Страна" разбиралась, каким имуществом владеет народный депутат.