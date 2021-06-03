В четверг, 3 июня, Верховная Рада Украины провалила законопроект о запрете героизации военных преступников и легализации нацизма, инициатором которого выступил народный депутат Максим Бужанский.

"За" документ №2797 свои голоса отдали 155 народных избранников (при 226 необходимых) во время очередного заседания парламента.

Максим Бужанский выступил на заседании Рады, предлагая принять законопроект, который запрещает героизировать тех, кто принимал участие в Холокосте и бойцов СС.

"Отмечаем, что пропаганда Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), организаций СС (включая подразделения Ваффен-СС), Гестапо, СД и СА, которые были признаны преступными Нюрнбергским трибуналом, отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокоста) во многих странах Европы и мира считается уголовным правонарушением.

Учитывая вышесказанное, предлагается внести ряд уточняющих изменений в Законы Украины с целью предотвращения реабилитации имиджа организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом и лиц, которые во всем мире считаются военными преступниками", - говорится в пояснительной записке к документу.

Во время рассмотрения этого проекта нардеп Оксана Савчук (мажоритарщица от "Свободы") заявила, что бойцы СС - герои. После этого нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин сказал, что это заявление будет переведено на английский язык и отправлено всем депутатам Европарламента, ПАСЕ, в американский еврейский комитет и во все парламенты стран мира.

Напомним, 28 апреля в Киеве прошел "Марш вышиванок" в честь дня создания дивизии "Галичина". Формирование было учреждено 77 лет назад. В годы войны входило в нацистскую организацию "СС".

Также "Страна" писала, что что говорят о марше в честь дивизии СС "Галичина".