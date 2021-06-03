Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Джо Байдена и его супругу Джилл 13 июня. Прием состоится в Виндзорском замке под Лондоном. Об этом сообщила пресс-служба британской королевской семьи в официальном аккаунте в Twitter.

"Королева встретится с президентом Соединенных Штатов Америки и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке в воскресенье, 13 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Как известно, за годы правления британской монархини Белый Дом сменил уже 14 президентов. Байден станет 13-м главой США, с которым встретится Елизавета II. Ее Величеству не удалось встретиться лишь с одним из американских лидеров - Линдоном Джонсоном.

При этом в Виндзорском замке Елизавета II встречалась до этого лишь с четырьмя президентами США - Рональдом Рейганом (1982), Джорджем Бушем (2008), Бараком Обамой (2016) и Дональдом Трампом (2018). Байден станет пятым.

Известно, что американский лидер Джо Байден прибудет в Великобританию на саммит G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), проведение которого запланировано курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл с 11 по 13 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что в Белом доме объявили, что Байден обсудит с Путиным в Женеве и вопрос Украины.

Также мы сообщали, что в Кремле сомневаются, что Путин и Байден подпишут какие-либо документы по итогам саммита в Женеве.