В ходе заседания в четверг, 3 июня, Верховная Рада поддержала выводы Временной следственной комиссии по прошлогодним пожарам в Луганской области и предложила президенту и Кабмину уволить главу Военно-гражданской администрации региона Сергея Гайдая.

За соответствующий документ проголосовали 319 нардепов.

Уволить предлагается не только Гайдая, но и главу вооенно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.

Напомним, "Страна" подробно писала о выводах ВСК по прошлогодним пожарам в Луганской области. В них речь идет о том, что Сергей Гайдай не смог организовать выплаты пострадавшим - большинству из них отказали в выплатах без пояснения причин. В отчете отмечается, что неудовлетворительной была и та информация, которую глава региона предоставил депутатам. Кроме того, ему в вину вменяют отсутствие оповещения граждан о чрезвычайной ситуации в регионе.

Масштабные пожары в Луганской области начались осенью прошлого года. Пострадали сотни домов, сгорели гектары леса, погибли 16 человек. Первой причиной пожара украинские власти называли теплую сухую погоду с сильным порывистым ветром.