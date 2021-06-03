Глава Конституционного суда Александр Тупицкий и судья КС Александр Касминин в четверг, 3 июня, второй раз за день пытались прорваться в здание КСУ. Однако их опять не пускает охрана.

На видео Касминин и Тупицкий утверждают, что их незаконно не пускают на рабочие места, в зал заседаний и в служебные кабинеты.

Охранник отказался комментировать, по какой причине отказывается пускать Тупицкого и Касминина в здание суда.

Через некоторое время коллегия судей КСУ приняла решение допустить Тупицкого и Касминина на заседание. При этом сотрудники Управления госохраны их не пропускают.

Тупицкий и Касминин требуют, чтобы был составлен соответствующий акт недопуска на рабочее место.

"Сейчас коллегия судей приняла решение про допуск меня и Касминина на заседание суда, но Управление госохраны не хочет выполнять это решение", - заявил Тупицкий "Стране".

Также Тупицкий сообщил, что на рабочее место его не допускают с 19 января, но при этом недопуск каждый раз фиксируется в специальном протоколе.

Напомним, в конце марта президент Украины Владимир Зеленский отменил действие указов экс-главы государства Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.

Как рассказывала "Страна", сегодня заседание Конституционного суда по представлению 48 народных депутатов Украины относительно конституционности закона о продаже земли фактически не началось из-за рассмотрения судьями КС оснований недопуска Тупицкого и Касминина. Позже глава КСУ и судья прибыли к зданию КСУ, однако их не пустили внутрь.

Также мы сообщали, что ранее на сотрудников Госохраны, не пустивших Тупицкого на рабочее место, завели уголовное дело.