Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде определять размер акцизного налога на пиво исходя из его крепости, а не литража напитка, как определяется размер налога сейчас.

Соответствующее предложение изложено в законопроекте №5600, который обнародован на сайте парламента.

Так называемый "ресурсный" законопроект с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений, предлагает облагать акцизным налогом содержащийся в пиве из солода спирт по ставке 59,82 грн за 1 л 100%-го спирта. То есть, для напитка с содержанием 4% спирта налог составит 2,39 грн/л, а 8% спирта - 4,79 грн/л.

При этом на сегодняшний день пиво любой крепости облагается налогом 2,78 грн за 1 л.

"В соответствии с международными обязательствами Украины, проектом предлагается изменить подходы к определению единицы измерения ставки акцизного налога на пиво. Так, согласно приложению ХХVIII Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, Украина обязана привести нормы собственного законодательства в соответствие с Директивой Совета 92/83 / ЕЭС от 19.10.1992 по гармонизации структур акцизных сборов на спирт и алкогольные напитки.

Статьей 3 указанной Директивы установлено, что акцизный налог, взимаемый с пива, устанавливается в зависимости от фактической крепости готовой продукции. При этом в Украине ставка акциза на пиво определена за 1 л готовой продукции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в Украине с января повысили акцизы на сигареты.

Также сообщалось, что прошлой весной малые пивоварни Украины попросили власти отменить акциз и лицензию из-за убытков во время карантина из-за коронавируса.