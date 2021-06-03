Вооруженные силы Украины хотят снабдить боеприпасами отечественного производства. Уже сейчас начались инициированные Минобороны государственные испытания 30-милимметровых гранатометных выстрелов ВОГ-17В и ВОГ-17ИН для автоматического гранатомета типа АГС-17. Решение о принятие на вооружение этих боеприпасов и о серийном производстве их на базе украинских предприятий будет принято до конца года по итогам испытаний. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщается на сайте Минобороны.

Ожидается, что производство гранатометных выстрелов будет происходить из комплектующих отечественного производства и отдельных материалов производства химической промышленности одного из государств-членов НАТО.

"Мы стремимся добиться снижения критической зависимости от импортных боеприпасов. Это - элемент независимости нашего оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства. Для этого, кроме производства ВОГов, оборонное ведомство прорабатывает в том числе вопросы налаживания мощностей ремонта боеприпасов. У нас для этого есть склады, технический персонал, документация, уже строятся производственные цеха", – рассказал Таран.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада разрешила передавать утилизированные боеприпасы для тренировок спортивным школам.

Также мы сообщали, что СБУ раскрыла контрабанду деталей для создания боевых пулеметов, продававшихся криминалитету.