На заседании в четверг, 3 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4651, который предусматривает восстановление лишения свободы за недостоверное декларирование.

Документ поддержали 307 нардепов.

Согласно законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если расхождения с реальными доходами составят от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн.

Если расхождения свыше 4,5 млн грн, правонарушителю также будет грозить лишение свободы на срок до двух лет. В то же время за умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, в дополнение к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до двух лет.

В документе прописано, что лицо, совершившее уголовные правонарушения указанным статьям, не сможет быть освобождено от уголовной ответственности. Даже в случае, если после совершения правонарушения оно искренне раскаялось, активно способствовало раскрытию правонарушения и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред.

Принятие этого законопроекта - одно из требований Запада и МВФ.

Напомним, в конце октября 2020 года Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности уголовную ответственность за недостоверное декларирование и отдельные полномочия НАПК.

В декабре Верховная Рада восстановила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных и непредставление декларации.

В январе 2021 года Зеленский внес проект закона о возвращении лишения свободы за недостоверные декларации о доходах.